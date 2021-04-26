Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Nefsidoğalı Mahallesi'nde Deniz Bedel, DSİ'ye ait sulama kanalının yakınlarında ikiz kardeşiyle oynarken gözden kayboldu.
Kardeşinin haber vermesi üzerine yakınları tarafından sudan çıkarılan Bedel, 112 Acil Servis ekibince Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bedel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika