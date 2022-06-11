Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi - Son Dakika
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Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi

11.06.2022 14:59

Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren iki çocuk boğularak can verdi Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren iki çocuk boğularak can verdi.

Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren iki çocuk boğularak can verdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren iki çocuk boğularak can verdi.

Alınan bilgilere göre, Pazarcık ilçesinin Nefisdoğanlı mahallesinde sarımsak hasadında çalışmak üzere gelen Akcan ailesinin 8 yaşındaki kızı İrem Akcan ve 7 yaşında oğlu Mustafa Akcan, sulama kanalına girdi. Akıntının güçlü olması ile çocuklar bir anda suda kayboldu. Ailenin kurtarma çabası da yetersiz kalınca hemen Jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık aramanın ardından çocukların cansız bedenlerini buldu. Olay yerinde hazır bekleyen 112 ekipleri ise çocukların yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi
Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi
Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi
Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi
Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi
Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi
Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi

YORUMLAR
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Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen 2 kardeş yaşamını yitirdi DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına giren iki kardeş boğularak can verdi - Son Dakika

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