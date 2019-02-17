Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu

Kahramanmaraş'ta Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta kaldırımda ağacın kenarına bırakılan çanta bomba paniğine neden olurken, bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Kahramanmaraş'ta Şüpheli Çanta Paniğe Neden Oldu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta kaldırımda ağacın kenarına bırakılan çanta bomba paniğine neden olurken, bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantadan kişisel eşyalar çıktı. 

Olay, akşam saatlerinde Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyenler kaldırımda ağacın kenarına bırakılan çantayı fark ederek polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler caddeyi trafiğe kapattı. Polisin haber vermesi üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemede çantada kişisel eşyalar olduğunu belirledi. Paniğe neden olan çanta detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürülürken, cadde yeniden trafiğe açıldı. 

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

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