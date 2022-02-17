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Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

17.02.2022 16:24
Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

Kahramanmaraş'ta bir ağacın yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta bir ağacın yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırım üzerinde bir ağacın yanında şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kentin işlek yeri olan meydanda meraklı vatandaşlardan kimi canlı yayın yaparken, kimisi de olay yerini izlemek istedi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği
Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği
Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği
Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği
Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği
Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kıbrıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği - Son Dakika
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