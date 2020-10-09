Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Sultan Tatar, evinin bitişiğindeki tuvalete gitti.
Tatar'ın dönmediğini fark eden komşusu P.T, yaşlı kadını kontrol etmek istedi.
Yaşlı kadını tuvaletin merdiveninde hareketsiz olarak bulan P.T'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Sultan Tatar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
- Kaynak: AA
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