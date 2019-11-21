Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Suriyeli engelli çocuğa doğum günü sürprizi
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Kahramanmaraş'ta Suriyeli engelli çocuğa doğum günü sürprizi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Suriyeli zihinsel engelli Yasir Bedevi'ye doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Suriyeli zihinsel engelli Yasir Bedevi'ye doğum günü sürprizi yapıldı.

UNİCEF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttü "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi" kapsamında, Elbistan Gençlik Merkezi Müdürlüğünce başlatılan "Çaya Geliyoruz" etkinliğinde yer alan görevliler, Suriyeli aileyi ziyaret etti.

Ziyarette, 10 yaşına giren zihinsel engelli Yasir Bedevi'nin doğum günü olduğunu öğrenen gençlik merkezi üyeleri, ailenin de onayını alarak çocuğa sürpriz yapmak istedi.

Gençler, Yasir Bedevi'yi kurum minibüsüyle evinden alarak, Gençlik Merkezi Müdürlüğü binasına götürdü. Bedevi, ışıkları kapatılan odaya götürüldüğünde doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

Alkışlar arasında kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Bedevi, mutlu bir gün geçirdi.

Kahramanmaraş'ta Suriyeli engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:15 Kaynak: AA
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