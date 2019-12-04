Kahramanmaraş'ta Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kahramanmaraş'ta polisler tarafından Suriyeli öğrencilere, trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Barınma Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği ve kuralları anlatıldı.

Müdürlükte görevli polis memuru Cengiz Kurt, tercüman eşliğinde öğrencilere sunum yaptı.

Sunumda, kara yollarında trafiğin akışı ve kara yolunun kullanılması, trafik kuralları ve levhaları başta olmak üzere, hem yaya hem de sürücülerin dikkat etmesi gereken konular aktarıldı.

Yarın da devam edecek eğitimlerden yaklaşık 3 bin öğrenci faydalanacak.