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Kahramanmaraş'ta Suriyeli Türkmenler için yardım kampanyası

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından kış öncesi Suriyeli Türkmenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Suriyeli Türkmenler için yardım kampanyası, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından kış öncesi Suriyeli Türkmenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Derneğin Kahramanmaraş Temsilcisi Beyza Kösen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde yaşayanlar için yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Derneklerinin kuruluş amacının yetim, çocuk ve kadınlara öncelik vererek ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak olduğunu ifade eden Kösen, Suriye'de bugüne kadar iki yetimlerin yararlanacağı tesis, kültür merkezi ve 11 kütüphane kurduklarını hatırlattı.

Zor şartlarda yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Suriyelilere yönelik kış öncesi battaniye yardımı kampanyası başlattıklarını belirten Kösen, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bölgeye çok sayıda gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdik. Yaklaşan kış şartları nedeniyle bu bölgelerdeki çadır kamplarda hayatını sürdürenleri soğuk kış şartlarında bir nebze muhafaza edebilmek adına battaniye tırı hazırlıklarına başladık. Tüm halkımızdan 26 lira karşılığında bir battaniye yardımı yapmasını bekliyoruz. Yapacağımız bu yardım ile çok sayıda zor durumda yaşayan Suriyeli kardeşimizi bir nebze olsun soğuktan koruyacağız."

Kahramanmaraş, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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