Kahramanmaraş'ta köpek kazaya neden oldu: 4 ölü 4 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta köpek kazaya neden oldu: 4 ölü 4 yaralı

19.04.2023 14:00

Kahramanmaraş'ta köpek kazaya neden oldu: 4 ölü 4 yaralı Kahramanmaraş'ta sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta köpek kazaya neden oldu: 4 ölü 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada, 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri Yolu Göksun ilçesi Doğankonak Mahallesi sınırında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göksun'dan Kayseri istikametine doğru seyir halinde olan Seyfullah Kazancı'nın kullandığı 46 D 8451 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü Kazancı, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek İsa Yeşilyurt idaresindeki 06 CTU 153 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışarak takla attı. Diğer otomobil ise adeta kağıt gibi ezildi. Can pazarının yaşandığı kazada, sürücülerden İsa Yeşilyurt ile Gülistan, Ali Asaf ve Zahir Can Günçe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Seyfullah, Selim ve Yusuf Kazancı ile Kenan Günçe ise feci kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta köpek kazaya neden oldu: 4 ölü 4 yaralı - Son Dakika


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