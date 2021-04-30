Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, "bir kız çocuğunun tacize uğradığına" yönelik çıkan haberler üzerine dün açıklama yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın şüphelisinin 28 Nisan'da gözaltına alındığını bildirmişti.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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