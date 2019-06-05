Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

16 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Andırın- Kadirli Karayolu'nun 35'inci kilometresi Kumarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Sarıgül yönetimindeki 46 VG 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Mustafa Sarıgül ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:58 Kaynak: DHA
Kadirli, Andırın, Kahramanmaraş, Güncel
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