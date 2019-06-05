Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:58 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Andırın- Kadirli
Karayolu'nun 35'inci kilometresi Kumarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Sarıgül
yönetimindeki 46 VG 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Mustafa Sarıgül ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Osmaniye
'nin Kadirli ilçesindeki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Kahramanmaraş
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