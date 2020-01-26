Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde takla atan otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde takla atan otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Özgür İ. (38) idaresindeki 27 HL 805 plakalı otomobil, Narlı-Pazarcık kara yolu 15. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Hatice İ. (34), Zeynep İ. (53), Fatma E. (50), Zelal E. (17) ve Eylül İ. (5) yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı
Elazığ'daki depremzedelere iki koyununu gönderdi Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı! 5 ilde ciddi tehlike

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:16:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]