Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde takla atan otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:58 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde takla atan otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Özgür İ. (38) idaresindeki 27 HL 805 plakalı otomobil, Narlı-Pazarcık kara yolu 15. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Hatice İ. (34), Zeynep İ. (53), Fatma E. (50), Zelal E. (17) ve Eylül İ. (5) yaralandı.
112 Acil servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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