Kahramanmaraş'ta tamirci çırağı genç, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tamirci çırağı genç, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

25.06.2022 21:01
Kahramanmaraş'ta tamirci çırağı genç, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tamirci çırağı, iş yeri önünde bulduğu içinde 10 bin lira ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tamirci çırağı, iş yeri önünde bulduğu içinde 10 bin lira ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir bobinaj atölyesinde çalışan 12 yaşındaki Öztürk Çopur, dükkanın önünde cüzdan buldu.

Cüzdanı kontrol eden Çopur, içinde bir miktar para ve kredi kartları olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis, cüzdanın Ali Biricik'e ait olduğunu belirledi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Biricik, içinde 10 bin lira ve kredi kartları bulunan cüzdanını aldı.

Öztürk Çopur, yaptığı açıklamada, bir arabanın yanında cüzdan gördüğünü anlatarak, "Cüzdanı ustama getirdim. Cüzdanın içinde telefon numaraları vardı, ulaşmaya çalıştık ama açmadılar. Sonra ustam polisi aradı. Polisler geldi, hep birlikte araştırdık, numarayı buldular. Sonra Ali ağabey geldi." dedi.

Ali Biricik de cüzdanda 10 bin lira bulunduğunu belirterek, parayı bulan Çopur'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tamirci çırağı genç, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

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