Kahramanmaraş'ta "TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı" - Son Dakika

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ta, deprem başta olmak üzere olası afet durumunda yapılması gerekenlerin ve önlemlerin görüşüldüğü "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) - Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) kenteki AFAD Kampüsü'nde dün başlanan toplantının ikinci gününde, il sınırlarında oluşabilecek deprem, sel, heyelan, yangın gibi afetlerde yapılması ve alınması gerekenler görüşüldü.

İlde afet esnasında uygulanacak planın güncellendiği programda, uzmanlarca arama-kurtarma, barınma, hasar tespiti, enkaz çalışmaları, depo yönetimi ve dağıtımı, teknik destek ile ikmal, ulaşım ile altyapı çalışmaları konularında sunum yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, programda yaptığı konuşmada, zamanı ve yerinin kesin olarak belirlenemediği deprem tehlikesine karşı vatandaşların ve kurumların hazır olması gerektiğine dikkati çekti.

Kentte depremin yanı sıra sel, heyelan, çığ ve yangın gibi afet risklerinin de bulunduğunu ifade eden Coşkun, "Afet açısından bu derecede tehlikeli bir bölgedeki Kahramanmaraş'ta alnıması gerekenlerin başında doğru ve etkili planlama gerekmektedir. Bu noktada AFAD Başkanlığımızca 2013'te hayata geçirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) afetlerin etkileriyle mücadelede önemli adım olmuştur." dedi.

Coşkun, yıllarca ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük ve küçük ölçekteki afetlerde TAMP'ın etkili şekilde uygulandığını vurgulayarak, TAMP'ın uygulamaların ardından elde edilen ders ve sonuçlara göre düzenlenip güncellendiğini aktardı.

TAMP'ın afetlere karşı önemli bir çalışma olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Risk bakımından tehlikeli konumdaki ilimizde afetlere müdahalede başarının elde edilmesi TAMP-Kahramanmaraş Planı'nın etkin şekilde sahada uygulanmasıyla olacaktır." dedi.

"Birçok afetle karşı karşıya kalıyoruz"

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ise Türkiye'nin hem jeolojik yapısı hem de jeopolitik konumundan dolayı ciddi tehlike ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Türkiye'nin afet riski taşıyan bir ülke olduğuna işaret eden Palakoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de başta deprem olmak üzere birçok afetle karşı karşıya kalıyoruz. AFAD'ın kurulmasıyla Türkiye'de dünyanın benimsemiş olduğu kriz yönetiminde risk yönetimine geçiş oldu. Öncelikle tehlike olmadan önce tehlike riskini belirliyoruz. Risk haritaları, mevzuatla ilgili çalışma ve düzenlemeler, farkındalık eğitimleri yapıyoruz ve bu şekilde afetlere hazırlık yapıyoruz. Belki afetleri ve fay hatlarını ortadan kaldıramayız ama afete göre hazırlıklarımızı yaptığımızda olabildiği kadarıyla az kayıpla etkilenmiş ve atlatmış oluruz."