Kahramanmaraş'ta TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı yapıldı

16.12.2020 17:17
Kahramanmaraş'ta TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı yapıldı, System.String[]

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ta, deprem başta olmak üzere olası afet durumunda yapılması gerekenlerin ve önlemlerin görüşüldüğü Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ta, deprem başta olmak üzere olası afet durumunda yapılması gerekenlerin ve önlemlerin görüşüldüğü Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)-Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) kenteki AFAD Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda, kentte meydana gelmesi muhtemel deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlerde yapılması ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Alanında uzman kişiler tarafından arama, kurtarma, barınma, hasar tespiti, enkaz çalışmaları, depo yönetimi ve dağıtımı, teknik destek, ikmal, ulaşım ve altyapı çalışmaları konularında sunum yapıldı.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin jeolojik ve jeofizik konumu gereği deprem başta olmak üzere çok ciddi afetlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türkiye'nin afet riski bakımından riskli bir bölgede olduğunu anlatan Palakoğlu, "Bu açıdan AFAD olarak 81 ildeki il müdürlüklerimizle birlikte afetlere hazırlık, afetler esnasında müdahale sonrasında iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Kahramanmaraş ilimize bugün gelmemizdeki amaç Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tüm çalışma gruplarıyla planlar üzerinde detaylı çalışma ve toplantılar yapmak." diye konuştu.

Palakoğlu, İstanbul, Bursa, İzmir Bingöl, Hatay ve Kahramanmaraş başta deprem olmak üzere afetselliği yüksek olan iller olduğunu hatırlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla afet riski yüksek olan Kahramanmaraş'a geldiklerini ve 26 çalışma grubuyla tek tek bir senaryo üzerinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Palakoğlu, şunları kaydetti:

"Daha öncesinde temmuz ve ağustos aylarında 3 kez gelmiştik. İnşallah bu haftaki yapacak olduğumuz çalışmayla da 26 çalışma grubumuzun tamamıyla bütün planlar üzerinden tek tek geçmiş olacağız. Eksiklerimizi tespit etmiş olacağız. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 240 toplantı gerçekleştirdik. İnşallah bu yılın sonunda tamamlanmış olacak. İlimizde olası bir afet oluştuğunda buna nasıl müdahale edeceğiz. Çalışma gruplarımız, arama, kurtarma, beslenme, barınma, trafik güvenliği ve hasar tespitinden sağlığa kadar ne tür çalışmalar yaptılar bütün bunları görmüş olacağız."

Palakoğlu, Kahramanmaraş'ın AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde pilot il olarak belirlendiğini anımsatarak, bu doğrultuda kentteki her kuruluşun ayrı ayrı çalışmalar yaptığını ve ilk değerlendirme toplantısının ise 30 Aralık'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

İsmail Palakoğlu, "Afetler olmadan önce risklerin belirlenmesi ve bununla alakalı hazırlıkların yapılması, daha da önemlisi vatandaşlarımıza afet bilinçlerinin verilmesinin bir davranış değişikliğine dönüşmesi gerekiyor. Bununla alakalı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Doğu Anadolu, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grupları Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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