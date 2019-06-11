Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
5 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antik Yunan Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:14 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antik Yunan Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, bir evde tarihi eser saklandığı ihbarını aldı. Tepebaşı
Mahallesi'nde ikamet eden C.K'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, çelik kasada saklı Antik Yunan Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Trafikte yüksek sesten ceza kesilen sürücü drift yaparak tepki gösterdi
Ata sopalı işkence yapan şahısa 773 lira ceza verildi
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı