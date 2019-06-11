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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

5 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antik Yunan Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antik Yunan Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, bir evde tarihi eser saklandığı ihbarını aldı.
Tepebaşı Mahallesi'nde ikamet eden C.K'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, çelik kasada saklı Antik Yunan Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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