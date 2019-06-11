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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 adet sikke ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 adet sikke ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir şahsın elinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. C.K. isimli şahsın ikametinde arama yapan KOM ekipleri, çelik para kasası içerisinde 10 adet sikke ele geçirdi. Tarihi eserlerle ilgili olarak gözaltına alınan C.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

El konulan sikkelerin ön yüzde Yunan mitoloji tanrıçası Athena başı profilden, arka yüzde baykuş ve AOE ideogramı bulunuyor. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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