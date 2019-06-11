Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
2 saat önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 adet sikke ele geçirdi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 adet sikke ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir şahsın elinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. C.K. isimli şahsın ikametinde arama yapan KOM ekipleri, çelik para kasası içerisinde 10 adet sikke ele geçirdi. Tarihi eserlerle ilgili olarak gözaltına alınan C.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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