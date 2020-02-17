Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Abbaslar Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri A.S. yönetimindeki bir aracı durdurdu.

Araçta yolcu konumundaki Z.Y'nin üzerinde bulunan plastik kutu içerisinde tarihi eser niteliğindeki 64 sikke ele geçirildi.

Şüpheli A.S. ve Z.Y. gözaltına alındı.

Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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