Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika

Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Şüpheli A.S. ve Z.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Abbaslar Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri A.S. yönetimindeki bir aracı durdurdu.

Kahramanmaraş 'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

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