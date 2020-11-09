Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi'nde G.H. (37) isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Araştırma sonunda şüpheli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 35 adet sikke, 2 adet yüzük, 10 adet çeşitli tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan G.H. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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