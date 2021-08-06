Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık İlçesi'ndeki yol kontrol ve arama uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet sikke, 1 adet kolye ucu ve 2 adet insan figürlü heykelcik olmak üzere toplam 5 parça tarihi eser niteliğindeki malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K (38) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ