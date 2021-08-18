Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan M.A (46) gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek

ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı