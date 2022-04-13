Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

13.04.2022 11:26
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş'ta bir araçta yapılan aramada tarihi eser değeri taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir araçta yapılan aramada tarihi eser değeri taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları duyum üzerine Türkoğlu ilçesi, Ceceli Mahallesi yol kontrol noktasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 30 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 3 adet kandil, 52 adet obje olmak üzere toplam 85 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ç. (52) hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 parça ele geçirildi Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 parça ele geçirildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika
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