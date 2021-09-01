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KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi

01.09.2021 18:25

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma kapsamında bir kişide tarihi eser niteliği taşıyan objelerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 1 küpe, 1 üçlü şamdan, 1 haç, 8 obje ile 1 çubuk dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. (57) gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi - Son Dakika


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