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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 259 obje ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 259 obje ele geçirildi

02.02.2022 20:46
Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 259 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 216 sikke, 1 mühür ve 42 obje ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 216 sikke, 1 mühür ve 42 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma kapsamında Ördekdede Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 216 sikke, 1 mühür ve 42 obje ile 1 dedektör ele geçirdi.

Olayla ilgili Y.M. gözaltına alındı.

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 259 obje ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 259 obje ele geçirildi - Son Dakika
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