Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 20 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kapıçam Mahallesi'nde tarihi eser olduğu bilgisi aldı.
Ekipler, S.T'ye ait evde yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ele geçirildi.
S.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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