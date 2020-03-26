Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 14 obje ele geçirildi - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 14 obje ele geçirildi
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 14 obje ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 14 obje ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde M.K. ve İ.S'nin tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 hayvan figürlü yüzük, 1 kartal heykelciği, 2 insan figürlü metal çubuk, 3 metal insan figürlü heykelcik, 2 sikke, 1 deniz kızı figürlü hançer olmak üzere 14 parça eser ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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