Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi

13.05.2022 19:03
Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 obje ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkmaz Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen bir aracı aradı.

Araçta, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 çanak tabak, 2 hançer, 3 gümüş sikke, mızrak ucu, tanrıça heykelciği ve bakır madalyon ele geçirildi.

Objelerle ilgili H.K, E.K, A.D. ve E.B. hakkında işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi - Son Dakika


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