Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta metal detektörü ile arazilerde tarama yapan bir kişinin üzerinde 25 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:55 Kaynak: İHA
'ta metal detektörü ile arazilerde tarama yapan bir kişinin üzerinde 25 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu
ilçesi Elmalar Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, metal detektörü ile yüzeyi tarayan Mehmet Ali Edikli
'yi (27) fark etti. Jandarma
ekipleri tarafından gözaltına alınan Edikli'nin üst aramasında hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen 25 adet sikke bulundu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
(İHA)
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