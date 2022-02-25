Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

25.02.2022 16:44
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 879 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 879 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Ördekdede ve Evri mahallelerinde ikamet eden Y.M. (37) ile F.A. (43) isimli şahısların satmak için ellerinde tarihi eser bulundurdukları tespit edildi.

Adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 565 adet sikke, 305 adet tarihi eser niteliğinde obje, 9 adet tarihi eser niteliğinde yüzük ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 3 bin 879 eser ele geçirildi Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 3 bin 879 eser ele geçirildi Roma dönemine ait mermer sunak bulundu Roma dönemine ait mermer sunak bulundu

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Evri, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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