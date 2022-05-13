Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

13.05.2022 12:40
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanan araçta Roma dönemine ait hançer, tabak, sikke ve tanrıça heykelinden oluşan 11 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanan araçta Roma dönemine ait hançer, tabak, sikke ve tanrıça heykelinden oluşan 11 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korkmaz Mahallesi'nde kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı duyumunun alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, tarihi eserlerin taşındığı aracı takip sonucu durdurdu. Araçtaki H.K. (32), E.K.(34), A.D. (32) ve E.B. (35) isimli şahısların üzerine ve araç içerisinde yapılan arama sonucunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet çanak tabak, 2 adet hançer, 1 adet mızrak ucu, 1 adet tanrıça heykeli, 3 adet gümüş sikke ve 1 adet bakır madalyon ele geçirildi. Araçtaki şahıslar gözaltına alınırken; Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler de müzeye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

(Murat Sürücü-İHA)

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:22:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement