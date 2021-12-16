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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

16.12.2021 14:06
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kızkapanlı-Gözlügöl mahalleri yol ayrımında şüpheli 3 aracı durdurdu.

Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel, İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 5 sikke, 3 ok ucu ve 3 objeyle el dedektörü ve keser ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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