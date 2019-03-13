Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Tarihi Kalenin Civarındaki Bina Yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta Tarihi Kalenin Civarındaki Bina Yıkılıyor

21 dakika önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince tarihi Kahramanmaraş Kalesi bölgesindeki binanın yıkılarak kalenin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Tarihi Kalenin Civarındaki Bina Yıkılıyor, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince tarihi Kahramanmaraş Kalesi bölgesindeki binanın yıkılarak kalenin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmayla, Ulu Cami, Boğazkesen Camisi, Acemli Camisi ve Kapalı Çarşı'nın görünümünün daha da güzelleştirileceği belirtiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş'ın simgelerinden kaleyi gölgeleyen bina için uzun uğraşlar sonucu yıkım kararı alındığını söyledi.

Kalenin çevresinin genişletilmesi ve daha güzel bir görüntüye kavuşması adına restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Göreve geldiğimizde kalemizin etrafındaki işgalci konumundaki silüeti bozan yapıları tek tek temizledik. En son Türk Telekom'un eski binası kalmıştı. Çok uzun bürokratik süreçten sonra burayı da yıkıyoruz. Tabii Kahramanmaraş Kalesi dünyanın en eski eserlerinden bir tanesidir. Çukur hamamdan Telekom binasına kadar olan bölgenin peyzajını da yaptık. Tabii Telekom binasının yıkılmasıyla birlikte Ahır Dağı ile kale de birbirini tamamlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:41 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocası Tarafından Öldürülen Kadının, Son Konuşması Ortaya Çıktı: Seni Hiçbir Zaman Koca Olarak Görmedim Fenerbahçe'de Samatta, Ramselaar ve Skov harekatı

Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:02:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Tarihi Kalenin Civarındaki Bina Yıkılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]