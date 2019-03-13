Kahramanmaraş'ta Tarihi Kalenin Civarındaki Bina Yıkılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince tarihi Kahramanmaraş Kalesi bölgesindeki binanın yıkılarak kalenin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince tarihi Kahramanmaraş Kalesi bölgesindeki binanın yıkılarak kalenin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.



Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yıkım çalışmalarına devam ediliyor.



Çalışmayla, Ulu Cami, Boğazkesen Camisi, Acemli Camisi ve Kapalı Çarşı'nın görünümünün daha da güzelleştirileceği belirtiliyor.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş'ın simgelerinden kaleyi gölgeleyen bina için uzun uğraşlar sonucu yıkım kararı alındığını söyledi.



Kalenin çevresinin genişletilmesi ve daha güzel bir görüntüye kavuşması adına restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:



"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Göreve geldiğimizde kalemizin etrafındaki işgalci konumundaki silüeti bozan yapıları tek tek temizledik. En son Türk Telekom'un eski binası kalmıştı. Çok uzun bürokratik süreçten sonra burayı da yıkıyoruz. Tabii Kahramanmaraş Kalesi dünyanın en eski eserlerinden bir tanesidir. Çukur hamamdan Telekom binasına kadar olan bölgenin peyzajını da yaptık. Tabii Telekom binasının yıkılmasıyla birlikte Ahır Dağı ile kale de birbirini tamamlayacak."

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