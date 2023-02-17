KAHRAMANMARAŞ'TA TARIM ARAZİLERİNİ KAYDIRAN FAY KIRIKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ-1 - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ'TA TARIM ARAZİLERİNİ KAYDIRAN FAY KIRIKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ-1

17.02.2023 10:10
KAHRAMANMARAŞ'TA TARIM ARAZİLERİNİ KAYDIRAN FAY KIRIKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ-1

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler oluştu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler oluştu. Tarlaların üzerinden geçerek kilometrelerce uzayan fay hattı, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi yolu üzerindeki tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler görüldü. Fay hattı, neredeyse arazileri ortadan ikiye ayırdı. Kilometrelerce uzanan kırıklar, havadan da görüntülendi. Mahalle üzerindeki tahribat yalnızca tarlalarda değil, yollarda da göze çarptı. Depremin şiddetiyle arazi yanındaki yollarda da çökme ve kayma görüldü.

HER TARAFI PATLATMIŞ

Doğduğundan beri bu köyde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Çelik, 'Bizim buralar kilometrelerce uzunlukta tarım arazimizdi. Şiddetli deprem nedeniyle yarıklar oluşmuş, tepecikler oluşmuş. Normalde biz geçimimizi buradan yapıyorduk ama şu an korku içindeyiz. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz Çok fena bir şekilde yarıklar oluşmuş. Yollar kaymış. Buralar düzdü. Normalde buralardan traktör girerken dümdüz giderdi ama bunlar çok fena kalkmış durumda. Fay hattı da büyük ihtimalle buradan geçiyor. Her tarafı patlatmış. Buraya gübre atılmak için traktörler giremez. O derece kötü olmuş. Normalde bu tarlalarda fare yoktu. Çok olmazdı. Depremden sonra hepsi yüzeye çıkmış, delikler oluşmuş. Farelerin hepsi yüzeye çıkmış diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ'TA TARIM ARAZİLERİNİ KAYDIRAN FAY KIRIKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA TARIM ARAZİLERİNİ KAYDIRAN FAY KIRIKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ-1 - Son Dakika
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