Kahramanmaraş'ta tarım arazisinde hortum görüntülendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tarım arazisinde hortum görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Gavur Gölü'nde mevkisinde ortaya çıkan hortum, çevredekilerin ilgi odağı oldu.
Hortum tarlada çalışan bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:05 Kaynak: AA
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