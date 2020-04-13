Kahramanmaraş'ta tarım makinesine kapılan çocuk öldü - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta tarım makinesine kapılan çocuk öldü
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilaçlama makinesinin şaft miline kapılan çocuk öldü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilaçlama makinesinin şaft miline kapılan çocuk öldü.
İlçeye bağlı kırsaldaki İğde Mahallesi'nde tarladaki ürünleri ilaçlamakta kullanılan tarım aletinin test edildiği sırada kıyafeti şaft miline dolanan Kağan Dursun Kodaz (10) ağır yaralandı.
Babası tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kodaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:04 Kaynak: AA
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