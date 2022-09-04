Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Rıdvan Akca (27), idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kent merkezi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Rıdvan Akca ve yolcu M.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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