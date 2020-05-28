Kahramanmaraş'ta tartıştığı babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tartıştığını oğlunu tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde yaşayan Fevzi G. (70) ile oğlu Özgür G. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evindeki tabancayla oğluna ateş etti.

Aile yakınları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özgür G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi G. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Özgür G'nin cenazesi, incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.