Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Tartıştığı Kardeşini Ayağından Vurdu

Kahramanmaraş'ta Tartıştığı Kardeşini Ayağından Vurdu

8 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, Serkan Y. (30), tartıştığı kardeşi Erkan Y.'yi (24) av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı.

Kahramanmaraş'ta Tartıştığı Kardeşini Ayağından Vurdu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, Serkan Y. (30), tartıştığı kardeşi Erkan Y.'yi (24) av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Ağcalı Mahallesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Y. ile kardeşi Erkan Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Y., av tüfeğiyle kardeşine ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Erkan Y.'nin tedavisi ambulansta yapıldı. Av tüfeğini olay yerinde bulan polis Serkan Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:21 Kaynak: DHA

Serkan, Kahramanmaraş, Güncel
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