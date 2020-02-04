Kahramanmaraş'ta tasavvuf musikisi dinletisi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tasavvuf musikisi dinletisi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kentteki gönüllü tasavvuf sanatçıları tarafından kaside, ilahi ve duanın yer aldığı Asırlık Kahramanmaraş Tasavvuf Musikisi dinletisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kentteki gönüllü tasavvuf sanatçıları tarafından kaside, ilahi ve duanın yer aldığı Asırlık Kahramanmaraş Tasavvuf Musikisi dinletisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kahramanmaraş Tasavvuf Müziğinin kayıt altına alınması için Konya Türk Tasavvuf Müziği ses sanatçılarından Ahmet Uncu önderliğinde çalışmalara başlayan gönüllü tasavvuf sanatçıları, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde ilk konserini verdi.

Kente özgü, kulaktan kulağa okunarak günümüze kadar gelen geleneksel tasavvuf müziğinin, okuyan şahıslarla sınırlı kalmaması ve eserlerin unutularak gitmemesi için yaklaşık 4 aydır çalışma yapan gönüllü sanatçılar, tespit ettikleri 14 parçadan 9'u ile kaside, ilahi ve duanın yer aldığı dinleti sundu.

Konya Türk Tasavvuf Müziği ses sanatçılarından Ahmet Uncu, yaptığı açıklamada, bugün şehitlerin olmasının yürekleri burktuğu için program içerisindeki ara nameleri çıkarttıklarını, bu şekilde karar aldıklarını belirtti.

Bu eserlerin bir araya getirilmesi için yaklaşık bir yıllık çalışma yapıldığını belirten Uncu, "Bu eserleri derleyip yazmak ve icra edilir hale getirmek bayağı vakit aldı. Kasımdan bugüne koro çalışması yapıyoruz. Bugün konserimizi gerçekleştirdik. Yarın ise CD kaydını alacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise programın 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ile etkinliklerin daha coşkulu hale geleceğini ve 2020 yılının 100. yıl coşkusu ile geçeceğini söyledi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş'ta tasavvuf musikisi dinletisi

Kahramanmaraş, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:55 Kaynak: AA
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