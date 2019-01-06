Kahramanmaraş'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla
Ortaokulu ile Geben
ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:06 Kaynak: AA
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