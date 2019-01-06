Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Andırın, Kahramanmaraş, Güncel
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