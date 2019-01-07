Kahramanmaraş'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin kuzey mahallelerindeki Rıfatiye, Akifiye ve Altınyayla
Ortaokulu ile Geben
ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:25 Kaynak: İHA
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