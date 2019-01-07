Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin kuzey mahallelerindeki Rıfatiye, Akifiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:25 Kaynak: İHA

Andırın, Kahramanmaraş, Güncel
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