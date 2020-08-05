Kahramanmaraş'ta taziye ziyareti yasağından vatandaşlar memnun - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta taziye ziyareti yasağından vatandaşlar memnun

KAHRAMANMARAŞ'ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle il genelinde taziye ziyaretlerini yasakladı. Vatandaşlar alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemlerine ilişkin bir dizi kararlar alındı. Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulanan toplantıda, il genelinde taziye ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi. Alınan kararda, "Toplu taziye geleneğinin olduğu ilimizde; taziye evlerinde, evlerde ve açık-kapalı alanlarda, taziye yapılmamasına, ayrıca bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından ilçelerimizde günde en az 1 kez 'Kıymetli hemşerilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin' şeklinde anons edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kentteki vatandaşlar, kararın yerinde olduğunu söyledi. Bazı vatandaşlar ise, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediğini ifade ederek daha sıkı tedbirler gelmesi gerektiğini vurguladı.