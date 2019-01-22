Kahramanmaraş'ta Tefeci Operasyonu
31 dakika önce
Kahramanmaraş'ta "pos cihazıyla tefecilik" yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ta "pos cihazıyla tefecilik" yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Trabzon
Caddesi üzerindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
"Pos cihazıyla tefecilik" yaptığı öne sürülen E.E, M.B, M.A. ve H.Ç, gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, 1 post cihazı, 10 bin 180 lira para ve 2 kişiye ait kredi kartı ele geçirildi. Söz
konusu iki şahsın ifadesini de alan polis ekipleri, yüzde 6 kesintiyle kredi kartıyla alışveriş yapmış gibi gösterildiklerini belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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