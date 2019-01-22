Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Tefeci Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Tefeci Operasyonu

31 dakika önce

Kahramanmaraş'ta "pos cihazıyla tefecilik" yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Tefeci Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta "pos cihazıyla tefecilik" yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Trabzon Caddesi üzerindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

"Pos cihazıyla tefecilik" yaptığı öne sürülen E.E, M.B, M.A. ve H.Ç, gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, 1 post cihazı, 10 bin 180 lira para ve 2 kişiye ait kredi kartı ele geçirildi. Söz konusu iki şahsın ifadesini de alan polis ekipleri, yüzde 6 kesintiyle kredi kartıyla alışveriş yapmış gibi gösterildiklerini belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:36 Kaynak: AA

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