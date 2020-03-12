Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evde arama yaptı. Aramada, 8 adet senet ile 3 adet alacak verecek bilgilerinin yazılı olduğu not defteri ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. adlı şahıs gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:14:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]