Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evde arama yaptı. Aramada, 8 adet senet ile 3 adet alacak verecek bilgilerinin yazılı olduğu not defteri ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. adlı şahıs gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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