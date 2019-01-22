Kahramanmaraş'ta Tefeci Operasyonu: 4 Gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.



Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir işyerinde kredi kartıyla alışveriş yapılmış gibi gösterilerek POS tefeciliği yapıldığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen E.E., M.B., M.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise tefecilikte kullanılan 2 dizüstü bilgisayar, 1 pos cihazı, başkasına ait kredi kartları ile 10 bin 180 lira para ele geçirildi.



Kredi kartını pos cihazından geçirerek alışveriş yapmış gibi gösterip yüzde 6 kesinti yaparak tefecilik yaptığı öne sürülen 4 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



- Kahramanmraş

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