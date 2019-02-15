Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonu

18 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afşin ilçesinde düzenledikleri operasyonda İ.Ç. ve K.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada başkalarına ait çok sayıda çek, senet, tapu ve satış kontratı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Elbistan, Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
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