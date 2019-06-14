Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu
2 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:50 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince, ilçe merkezinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
M.B. ve S.Ö'nün ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda senet ve senet defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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