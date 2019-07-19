Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:39 Kaynak: AA
'ın merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele
Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Çarşısı'nda bir iş yerine "pos tefeciliği" operasyonu yaptı.
Ekipler, işletmeciliğini N.'nun yaptığı kuyumcuda yaptığı aramada, pos cihazı ile 14 bin 365 lira para ele geçirdi.
"Pos tefeciliği" yaptığı tespit edilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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