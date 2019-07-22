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Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pos cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pos cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi'nde bir kuyumcuda arama yaptı.
Pos cihazıyla tefecilik yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Ekiplerce, 5 pos cihazı ve 59 bin 140 liraya el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:43 Kaynak: AA
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