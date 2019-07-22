Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pos cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:43 Kaynak: AA
'ın merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde pos cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele
Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi Trabzon
Caddesi'nde bir kuyumcuda arama yaptı.
Pos cihazıyla tefecilik yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Ekiplerce, 5 pos cihazı ve 59 bin 140 liraya el konuldu.
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