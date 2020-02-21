Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

30 dakika önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde telekomünikasyon üzerine çalışan bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, Adana'da kayıtlı olup tefecilikte kullanılan 1 POS cihazı ile suça konu 6 bin 170 lira para ele geçirildi.

Söz konusu cihazla tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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